Nakatani KOs Moloney y gana título de las 115 libras de la OMB Por Miguel Maravilla en Ringside En un choque por el título mundial vacante de peso gallo junior de la OMB, el invicto ex campeón de peso mosca de la OMB Junto Nakatani (25-0, 19 KO) noqueó brutalmente al ex campeón mundial Andrew Moloney (25-3, 16 KO) en el duodécimo asalto el sábado por la noche. en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Nakatani derribó a Moloney en la segunda ronda, la onceava ronda, y luego lo derribó cuando quedaban momentos en la pelea. El tiempo era 2:42. Con un comienzo rápido, Nakatani abrió camino en el segundo cuando derribó a Moloney conectándose con un uppercut de derecha. Hubo un choque de cabezas en el tercer asalto cuando Nakatani sufrió un corte en el ojo izquierdo. Manteniendo la compostura, Nakatani boxeó y conectó con la izquierda recta y contraatacó. El corte parecía estar bajo control cuando Nakatani apareció boxeando fresco mientras Moloney intentaba trabajar adentro. En el quinto, Moloney parecía estar tomando algo de impulso abriéndose camino hacia adentro y conectando, pero Nakatani continuó conectando corto en el interior. Moloney parecía estar ganando algo de terreno en el sexto mientras se abría paso hacia el interior asegurando al Nakatani de largos brazos y apoyándolo contra las cuerdas. Más allá de la mitad del séptimo, el árbitro detuvo momentáneamente la acción cuando la cinta estaba suelta en el guante de Naktani. La pelea continuó mientras Moloney y Nakatani peleaban por dentro. El impulso parecía estar a favor de Moloney y en el octavo Nakatani pareció más lento mientras el ex campeón mundial seguía presionando la pelea. Nakatani pareció hacer tambalearse momentáneamente a Moloney en el noveno. Hacia el final de la pelea en el décimo asalto, Nakatani desactivó el jab y trabajó corto adentro mientras Moloney seguía presionando. Un recto de izquierda de Nakatani sentó a Moloney en el undécimo. Se levantó rápidamente y siguió luchando. Sin embargo, un feroz volado dejado por Nakatani en el duodécimo dejó inconsciente a Moloney, lo que obligó al árbitro a detener inmediatamente la pelea a los 2:42 del último asalto.

