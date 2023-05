Resultados del Undercard de Lomachenko-Haney Por Miguel Maravilla en Ringside En una revancha de su batalla de 2019, el ex campeón mundial de dos divisiones Oscar Valdez (31-1, 23 KOs) dominó a Adam “BluNose” Lopez (16-5, 6 KOs) en diez rondas en la co-estelar de Haney-Loma en el sábado por la noche en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Valdez acechó a López y conectó los golpes más duros. Valdez casi detuvo a López en la décima ronda. Las puntuaciones fueron 98-92, 98-91, 97-93. Después de la pelea, Valdez llamó al campeón superpluma de la OMB, Emmanuel Navarrete. El peso ligero número 12 de la OMB Raymond “Danger” Muratalla (18-0, 15 KOs) de Fontana anotó un espectacular nocaut en el segundo asalto sobre Jeremia Nakathila (23-3, 19 KOs) de Namibia al abrir la transmisión de pago por evento. Después de una primera ronda lenta, Muratalla acabó con Nakathila en la segunda ronda, sacudiéndolo con una fuerte mano derecha y luego rematándolo en una esquina con una serie de golpes sin respuesta. El árbitro Robert Hoyle detuvo la pelea a las 2:48. Posteriormente, Muratalla dijo que quiere a Devin Haney. El nieto de Muhammad Ali, el prospecto de peso mediano Nico Ali Walsh (8-0-1, 5 KOs) y Danny Rosenberger (13-9-5, 4 KOs) lucharon por un empate en ocho asaltos. Rosenberger le dio a Ali Walsh una tarea difícil. Boxeó gran parte de la pelea moviéndose de lado a lado mientras Ali Walsh hizo lo que pudo para neutralizar el movimiento de Rosenberger. Los jueces anotaron la pelea 77-75 para Ali Walsh, 77-75 para Rosenberg y 76-76. El peso ligero Emiliano Fernando Vargas (5-0, 4 KOs), hijo del ex campeón mundial Fernando “El Feroz” Vargas, anotó un nocaut en el segundo asalto sobre Rafael Jasso (3-1, 1 KO). Un fuerte gancho de izquierda al cuerpo de Vargas lo hizo cuando Jasso cayó y el árbitro llegó a una cuenta de diez en 1:41. El prospecto de peso pluma junior de Las Vegas Floyd “Cashflow” Díaz (9-0, 3 KO) ganó por decisión unánime a Luis Saavedra (9-9, 3 KO) de San Luis Potosí, México. Con un comienzo rápido, Díaz y Saavedra se mezclaron en la primera ronda. Saavedra acechó y presionó en la segunda ronda mientras Díaz luchaba contra su pie trasero. Trabajando por dentro en el tercero, Saavedra se la llevó al acecho de Díaz manteniéndose encima de Floyd. Continuando con Díaz en el cuarto, Saavedra no se lo estaba poniendo fácil a Floyd al cortar el ring y balancearse salvajemente. En el quinto, un corte feo comenzó a desarrollarse en el ojo derecho de Saavedra, pero siguió avanzando mientras Díaz continuaba boxeando. El corte pareció sostenerse en la sexta ronda cuando Saavedra siguió avanzando, lo que obligó a Díaz a mantener su distancia y boxear. Mostrando su implacable en la séptima ronda, el corte y el sangrado no impidieron que Saavedra avanzara mientras mantenía a Díaz boxeando y peleando a distancia. En el octavo y último asalto, Díaz se deshizo del jab, pero Saavedra, que acechó y balanceó salvajemente, siguió llegando y permaneciendo encima de Floyd hasta la campana final. A pesar de estar ensangrentado, Saavedra terminó fuerte. Los jueces puntuaron el combate 80-72, 80-72 y 79-73 los tres a favor de Díaz. El prospecto de peso ligero de Cleveland, Abdullah Mason (8-0, 7 KOs) detuvo a Desmond Lyons (8-3, 2 KOs) en seis. Mostrando la velocidad de la mano y el destello en la primera ronda, Mason tuvo un buen comienzo lanzando el jab y siguiendo con el recto de izquierda que respalda a Lyons. Trabajando pacientemente y contraatacando en la segunda ronda, Mason conectó con un sólido uppercut de izquierda mientras impedía que Lyons presionara y entrara. Mason continuó superando a Lyons cuando comenzó a bajar las escaleras hacia el cuerpo y en el quinto Mason arrinconó a Lyons. El árbitro Robert Hoyle había visto suficiente después de que Mason superó a Lyons y conectó una serie de golpes que detuvieron la pelea a los 32 segundos del sexto y último asalto. En la pelea de apertura del MGM Grand en Las Vegas, el peso mediano Amari Jones (9-0, 8 KO) Oakland anotó un nocaut en el sexto asalto sobre Chino Hill (8-3-1, 6 KO) de Davenport, Iowa. Jones se lo llevó a Hill desde la campana inicial y en la segunda ronda, el nativo de Oakland comenzó a descargar . En el tercero, Jones siguió trabajando apoyando a Hill y golpeándolo en el golpe. Todo fue Jones durante toda la pelea, en la sexta y última ronda, el árbitro Mike Ortega había visto lo suficiente cuando intervino para detener la pelea a las 1:16 de la sexta. Nakatani KOs Moloney y gana título de las 115 libras de la OMB Cameron vence a Taylor y permanece indiscutible Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.