Cameron vence a Taylor y permanece indiscutible La campeona indiscutible de peso superligero Chantelle Cameron (18-0, 8 KOs) retuvo sus títulos mundiales WBC, WBA, IBF, WBO con una decisión mayoritaria en diez asaltos contra la campeona indiscutible de peso ligero Katie Taylor (22-1, 6 KOs) el sábado por la noche en el 3Arena en Dublín, Irlanda. El Cameron más grande era demasiado fuerte para Taylor. Presionó la acción y constantemente empujó a Taylor hacia atrás. En la sexta ronda, Taylor se mantuvo firme y conectó con combinaciones de disparos rápidos. Cameron presionó a Taylor en la séptima ronda. Taylor tuvo éxito con golpes rápidos en la octava ronda. Cameron hizo más en la novena ronda. La ronda diez fue pareja. Las puntuaciones fueron 95-95, 96-94, 96-94. Hay una cláusula de revancha, por lo que estos dos harán una revancha inmediata en Dublín. El ex retador al título mundial José Félix (40-6-1, 31 KOs) sorprendió al previamente invicto peso ligero #9 de la AMB Gary Cully (16-1, 10 KOs) en el tercer asalto. Félix derribó a Cully dos veces en la tercera ronda y lo golpeó brutalmente. El árbitro permitió que continuara el castigo hasta que el rincón de Cully tiró la toalla. El tiempo era 2:34. Cully era un favorito de 35:1. El peso superwelter JJ Metcalf (25-2, 15 KOs) destronó al campeón IBO Dennis Hogan (31-5-1, 7 KOs) en doce asaltos. Las puntuaciones fueron 117-110, 117-110, 115-112. A Hogan se le dedujo un punto por escupir su boquilla en la ronda final. El invicto peso pesado Thomas Carty (6-0, 5 KOs) despachó a Jay McFarlane (14-8, 5 KOs) en la tercera ronda de una pelea por el título BUI Celtic. McFarlane abajo tres veces. El invicto peso mediano Caoimhin Agyarko (13-0, 7 KO) superó por puntos a Grant Dennis (18-5, 3 KO) en diez asaltos. Las puntuaciones fueron 100-90 3x. El invicto peso welter Paddy Donovan (11-0, 8 KOs) detuvo a Sam O'Maison (17-5-1, 7 KOs) en la sexta ronda. Nota: La defensa de la campeona de peso súper welter femenino de la AMB, Terri Harper, contra Cecilia Braekhus fue descartada después de que Braekhus se retirara debido a una enfermedad. Resultados del Undercard de Lomachenko-Haney Andy Ruiz aclara acusaciones sobre uso de drogas

