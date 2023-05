Andy Ruiz aclara acusaciones sobre uso de drogas By.Gabriel F. Cordero Andy Ruiz niega las impactantes acusaciones de trampas con drogas, ya que dice que su ex novia hackeó su cuenta de Twitter y publicó un tweet asombroso. El viernes, apareció un tweet sorprendente en la cuenta de Ruiz, que ahora afirma que fue enviado por Lemus después de que ella pirateó su cuenta. El tweet decía: “¡Quería compartir con ustedes cómo es realmente mi vida detrás del campamento! El tuit estuvo acompañado por un video de Ruiz sosteniendo dos bolsas grandes de lo que parece ser cannabis e imágenes del presunto procedimiento que supuestamente usó para ayudarlo a evadir la detección en las pruebas de drogas de VADA. Prograis buscan un nuevo oponente para defender su título WBC Like this: Like Loading...

