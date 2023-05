Prograis buscan un nuevo oponente para defender su título WBC El campeón superligero del WBC, Regis Prograis (28-1, 24 KOs) está buscando un nuevo retador para defender el 17 de junio en el Smoothie King Center en Nueva Orleans, Luisiana. “Liam Raro se retiró”, anunció Prograis en las redes sociales. “Tuvo una lesión, supuestamente ayer. Se supone que el reemplazo es Arnold Barboza. “Veremos si acepta la pelea. Sé que durante mucho tiempo me ha estado llamando. Dice que quiere pelear. Así que ahora es su oportunidad. Sé que la gente dice si es la oportunidad correcta o no, pero escucha, si crees que puedes ganar y estás peleando por el cinturón del CMB, no existe tal cosa como ‘no es la oportunidad correcta’. Entonces, veamos si acepta la pelea. “Te estoy llamando ahora mismo Arnold Barboza. Tienes la oportunidad de luchar por el cinturón y me has estado llamando. Así que veamos si realmente vas a pelear o si te vas a esconder detrás del lado comercial de las cosas” Andy Ruiz aclara acusaciones sobre uso de drogas Kingry anuncia a Derrick James como su nuevo entrenador Like this: Like Loading...

