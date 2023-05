Kingry anuncia a Derrick James como su nuevo entrenador Por.Gabriel F. Cordero La carismática estrella estadounidense Ryan García ha anunciado que ahora será entrenado por Derrick James quien tiene boxeadores muy activos y futuras estrellas en las 135, 140, 147 y 154 libras. James, con sede en Dallas, tiene uno de los mejores gimnasios con Frank Martin, Errol Spence Jr., Jermell Charlo y Anthony Joshua, entre otros. García se separó del entrenador Joe Goossen luego de su derrota ante Tank Davis. García estuvo con Goossen como boxeador aficionado en el sur de California pero también fue entrenado por su padre, Henry, para muchas de sus peleas profesionales luego tuvo un breve lapso con Eddy Reynoso en el 2018 con cerca de 5 combates hasta 2021 finalmente regresa con Goossen y realizan tres combates entre ellos la derrota con Davis. Kambosos firma acuerdo promocional con Top Rank Like this: Like Loading...

