Kambosos firma acuerdo promocional con Top Rank Por. Gabriel F. Cordero El ex campeón mundial unificado de peso ligero George Kambosos Jr. firmó un acuerdo de copromoción de múltiples peleas con Top Rank, quien trabajará en conjunto con DiBella Entertainment y Ferocious Promotions para presentar sus peleas. El regreso al ring de Kambosos se anunciará en breve. “George Kambosos Jr. es un peleador emocionante y una personalidad cautivadora que continuará haciendo grandes peleas en la división de peso ligero. Estamos encantados de que haya firmado un acuerdo de copromoción con Top Rank”, dijo el presidente de Top Rank, Bob Arum. “Top Rank participó en dos promociones históricas en Australia con George, y no tenemos dudas de que habrá muchas más por venir”. “Estoy muy emocionado de extender y firmar un acuerdo de promoción conjunta de múltiples peleas con mi promotor de toda la vida, DiBella Entertainment, y mi nuevo copromotor, Top Rank y es un comienzo mi viaje de regreso al campeonato mundial. Quiero agradecer a mis co-promotores, Lou DiBella y Bob Arum, y a mi manager, Jim Kambosos para buscar las mejores peleas contra los mejores boxeadores del mundo” dijo Kambosos Jr. Aunque no hay confirmación de su debut promocional con Top Rank algunas fuentes comentan sobre un posible enfrentamiento con Maxi Hughes el 29 de julio en Las Vegas ¡Bienvenido a #TopRank! 🇦🇺🇬🇷 @GeorgeKambosos regresa al ring muy pronto. pic.twitter.com/BXnkBUS086 — Top Rank en Español (@trboxeo) May 18, 2023 Kingry anuncia a Derrick James como su nuevo entrenador Conferencia de prensa final de Haney-Lomachenko Like this: Like Loading...

