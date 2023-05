Conferencia de prensa final de Haney-Lomachenko

El campeón indiscutible de peso ligero Devin “The Dream” Haney (29-0, 15 KOs) y el campeón mundial de tres divisiones Vasiliy “Loma” Lomachenko (17-2, 11 KOs) se enfrentaron en la conferencia de prensa final para su choque PPV el 20 de mayo en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Devin Haney: “Siento que debería haber peleado conmigo hace cuatro años. Pero ahora ha llegado el momento. Va a ser peor para él de lo que hubiera sido si hubiéramos peleado en ese entonces… en el papel, esta es mi prueba más dura. Pero busco que sea una noche fácil. Busco hacerlo lo más fácil posible y salir victorioso”. Vasiliy Lomachenko: “Es un boxeador de alto nivel. Él entiende el boxeo. Él sabe lo que tiene que hacer. Puede usar su alcance. Puede usar sus pies. Puede crear distancia. Pero tengo mucha experiencia en este deporte. Será muy interesante para mí”. Rogaciano Guerrero confiado ante Randy Lozano en “Neza Fight Night” el 20 de mayo Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.