Tszyu: Tengo compañeros de entrenamiento estadounidenses. Por Ray Wheatley – World of Boxing Tim Tszyu (21-0, 15 KOs) dice que está en la mejor forma de su carrera mientras se prepara para su choque del 12 de marzo (11 de marzo en EE. UU.) contra Tony Harrison (29-3- 1, 21 KOs) por el título interino de la OMB en el Qudos Bank Arena en Sydney, Australia televisado en Foxtel Main Event y Kayo Sports PPV y Showtime en EE. UU. Tszyu ha sido ayudado por sparrings estadounidenses que incluyen a la FIB #3, la WBC #4, la OMB #5 superwelter Charles Conwell, el peso mediano D'Mitrius Ballard y los súper medianos Justin y Jason Bell. "Tengo muchachos de América aquí. Los volé", dijo Tszyu a foxsports.com.au. "Dos chicos. Ese tipo de estilo, estilo afroamericano, elegante. Tuve que mezclarlo con compañeros de entrenamiento que tienen un estilo similar al de Harrison. Entiendo cómo pelear contra estos muchachos, estos rápidos mejores boxeadores estadounidenses".

