Conferencia de prensa final de Wood-Lara en Inglaterra El campeón de peso pluma de la AMB, Leigh Wood, y el retador Mauricio Lara se enfrentaron en la conferencia de prensa final antes de su pelea por el título mundial el sábado por la noche en el Motorpoint Arena en Nottingham, Inglaterra. DAZN se transmitirá en todo el mundo (excluyendo Australia y Nueva Zelanda). Mauricio Lara: Cuando se presentan las oportunidades las tomo con las dos manos y estoy convencido de que voy a ganar. No lo estoy faltando al respeto de ninguna manera, pero solo conozco la capacidad de 'Bronco' Lara, quien ganará el título mundial. Me he preparado mejor que nunca y no me he preparado para una pelea, sino para una guerra y estoy preparado para dejar absolutamente todo ahí… esto definitivamente no irá a las tarjetas de puntuación, te lo aseguro". Leigh Wood: "No hay nada que pueda vencerme el sábado por la noche, nada en absoluto. No hay nada que él pueda traer para lo que yo no esté preparado. Él está listo para la guerra, pero yo estoy listo para un nocaut táctico inteligente… va a ser especial. Va a ser un foso de lobos. Va a ser un caldero, muy hostil".

