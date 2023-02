Round 12 con Mauricio Sulaiman: El Papa Francisco Por Mauricio Sulaimán

Hijo de José Sulaimán & Presidente del WBC El Santo Padre, el Papa Francisco, ha dado un número significativo de mensajes en respuesta a dos hechos que han impactado al mundo de manera inusual. En primer lugar, respecto a la terrible invasión de Rusia en Ucrania, que este mes cumple un año desde su inicio, hoy en día el tema se pierde hasta qué ocurre otro bombardeo, y nos recuerda que en pleno 2023 estamos viviendo una situación como esta. El otro evento es el terremoto que tanto daño ha causado a Turquía y Siria. Las imágenes son aterradoras y la necesidad de ayuda es urgente e inminente. Los mensajes del Papa son una guía de sabiduría y compasión para quien los lee y ayudan a poner en orden, además de perspectiva, las ideas y los sentimientos. El Papa Francisco tiene la capacidad de decir mucho en pocas palabras y de dar sentido sucinto donde no existe la razón. Es, sin duda, el líder espiritual que el mundo necesita hoy y siempre. Nunca dejaré de estar agradecido a mi hermano Héctor por haberme considerado e incluido en ese viaje mágico cuando asistimos a una audiencia con el Papa en una de las primeras sesiones de la Fundación Pontifex Scholas Ocurrentes. A principios de 2016, Román Rodríguez, de España, buscó a Héctor y le propuso liderar la apertura de Scholas México. Fue en febrero de ese año que se produjo el encuentro con José María del Corral y Enrique Palmeyro para conformar el programa para México, el cual fue ratificado ante Su Santidad en la audiencia del 3 de febrero. En el proceso se perfiló la propuesta de crear, además, el programa BoxVal (Boxeo con Valores) para sumar al propósito de educar al mayor número de personas en el mundo a través del deporte, el arte y la tecnología. Recuerdo que en dicha audiencia había un grupo de bomberos que presentó un informe de actividad, y al tomar la palabra el Papa Francisco dijo: “Rezo todos los días para que la humanidad tenga trabajo y también rezo todos los días para que los bomberos nunca tengan trabajo”. ¡Qué significado tan increíble…! De repente, sin que nadie lo supiera, me pasaron el micrófono para explicar la propuesta de BoxVal, y ahí estaba yo hablando frente al Papa Francisco, la forma en que me miró me hizo sentir muy cómoda, me tranquilizó desde el primer momento y me permitió explicar con fluidez las intenciones y propósitos de unir el boxeo a su fundación no religiosa. La primera propuesta fue realizar una lucha inaugural por la Paz; precisamente uno entre un católico contra un musulmán, Canelo Álvarez vs. Amir Khan. El boxeo es el deporte más noble que existe, y el que tiene mayores posibilidades de transmitir valores. Este primer experimento fue todo un éxito. El Olivo de la Paz fue presentado en conferencias de prensa realizadas en Inglaterra, Nueva York y Los Ángeles, y fue plantado durante la ceremonia de pesaje afuera del recién inaugurado T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada, donde se llevó a cabo la pelea. . “Los cinturones de Fight for Peace están hechos a mano por Adrian Pallarols, un artesano de Argentina, muy cercano al Papa Francisco” Al final de la audiencia, tuvimos la oportunidad de ir a una reunión privada con él. Fue allí donde el Santo Padre me dio su apreciación de lo que es el boxeo y cómo ocurre todos los días en la vida. “No hay rival pequeño, nadie es superior, y siempre existe la posibilidad de ganar en cualquier actividad de la vida”. Si miramos lo que sucede con la serpiente más temible, la cobra y la mangosta, la lógica sería que la cobra aniquilaría fácilmente a la llamada Rata Ninja, pero no, usan sus habilidades y analizan la debilidad de la serpiente y establecen un estrategia, y la llevan a cabo para derrotar a su oponente. Entonces, me dio su analogía de lo que es el boxeo en la vida. BoxVal está celebrando ocho años de gran actividad a nivel mundial. El boxeo es un deporte que cumple con una gran diversidad de actos de responsabilidad social de forma natural. Combate las condiciones de salud mediante la promoción de la actividad física, aleja a los niños y jóvenes de las calles y de las múltiples tentaciones y otros problemas; sirve como un medio para unir a familias y vecindarios enteros. Además, el boxeador tiene la autoridad moral para transmitir mensajes poderosos cuando dan una charla de concientización. BoxVal ha organizado una variedad de luchas por la paz en varios países. Realiza una variedad de actividades cada mes alrededor del mundo con la participación de miles de personas. Las visitas de dos grandes campeones del WBC en las audiencias de Scholas resultaron ser geniales. Julio César Chávez, en compañía de Julio Jr., tuvo la oportunidad de recibir la bendición en marzo de 2018, mientras que el entonces campeón de peso pesado del CMB, Deontay Wilder, tuvo su momento en diciembre de 2019. La sonrisa con la que Su Santidad saludó a Deontay fue mágico y maravilloso. Sabías…? Algunos de los Embajadores de BoxVal son boxeadores que han participado en eventos y otros que continúan haciéndolo. Ellos son: Saúl “Canelo” Álvarez, Amir Khan, Oscar de la Hoya, Bernard Hopkins, Julio César Chávez, Tyson Fury, Gennady “GGG” Golovkin, Roman “Chocolatito” González y muchos otros. Anécdota de hoy Sergio “Maravilla” Martínez era campeón mundial del WBC cuando el Cardenal Jorge Bergoglio fue elegido Papa. Ese mismo año Martínez recibió la confirmación para una audiencia privada con el Papa y nombró a dos invitados para acompañarlo: Miguel de Pablos y José Sulaimán. Desafortunadamente, mi papá tuvo su cirugía, que se llevó a cabo el 1 de octubre. Mi papá estuvo en coma desde el 2 de octubre, y así estuvo hasta el 20 de ese mes. La audiencia se realizó el día 18, y en ella tuvo lugar uno de los actos más bellos de la historia de nuestra familia. Maravilla Martínez le pidió al Papa que orara por Don José, explicándole la situación de salud de mi papá en ese momento. El Papa Francisco tomó el certificado del cinturón de campeón mundial que lleva la firma de mi padre y rezó sobre él, doblándolo en diferentes ocasiones, al final le dijo al campeón: “Envía esto a su familia de inmediato”. El certificado llegó junto con un rosario el día 20. Mi mamá lo colocó debajo de la espalda de mi padre sobre el colchón. Milagrosamente, horas después mi papá abrió los ojos y logró vivir casi tres meses más para despedirse de todos. Agradezco sus comentarios en [email protected] Gabriela Fundora regresa el 23 de febrero en Ciudad de México Conferencia de prensa final de Wood-Lara en Inglaterra Like this: Like Loading...

