Gabriela Fundora regresa el 23 de febrero en Ciudad de México La Mexicana Tania "La Finita" García se enfrentará el próximo jueves 23 de febrero en la Sala de Armas de la Magdalena Mixhuca de la capital mexicana a la estrella estadounidense de origen mexicano Gabriela Fundora en el evento denominado "Todo por el Todo" organizado por LC Promotions en una pelea que será por el campeonato Mundial Juvenil mosca del WBC. El evento será el inicio de la temporada 2023 de LC Promotions, tendrá como duelo semiestelar el que protagonizarán las jóvenes estrellas en ascenso Ángel Kevin Martínez González y Kevin Callejas a cuatro rounds en peso supergallo. Rafael Campos enfrentará a Brayan Hernández González en cuatro rounds en peso welter. Juan "Avispón" Ortiz Morales, hermano de la ex campeona mundial Anabel "Avispa" Ortiz enfrentará a Javier Pérez Calderón en seis rounds en la división de peso mínimo. El carismático peso completo Luis González Ramírez se medirá a Evaristo López Cerón, cuatro episodios en la categoría reina del boxeo. Manuel Sabanero enfrentará al debutante Michel Versain Gómez Aguilar, cuatro rounds en peso supermosca. Enrique Rosales Cruz vs. Uriel Romero Valencia, cuatro rounds en peso crucero; Luis Enrique Godinez Bautista vs. Gonzalo Fuentes Hernández, cuatro rounds en la división de peso ligero; Abraham Juárez vs. Diego Armando Rivera, cuatro rounds en superwelter. Martín Nateras Rodríguez enfrentará a Jair García Hernández, cuatro rounds en superwelter; y Víctor Eladio Ibarra Martínez vs.Elihut Emmanuel Goana Hernández, cuatro rounds en minimosca. Los boletos están a la venta a través de la página https://lcprom.micontrol.mx/boletos.php Round 12 con Mauricio Sulaiman: El Papa Francisco

