Tank se declara culpable en caso de atropello y fuga Por TMZ El campeón de peso ligero de la AMB, Gervonta Davis, se declaró culpable de cuatro delitos de tránsito en su caso de atropello y fuga. Davis se declaró culpable en un tribunal de Baltimore el jueves, más de dos años después de que lo acusaran de pasarse un semáforo en rojo en su Lamborghini y chocar contra otro vehículo… antes de finalmente huir del área. Davis se declaró culpable de un cargo de abandonar la escena de un accidente que involucró lesiones corporales, conducir con una licencia revocada, pasarse un semáforo en rojo y no notificar los daños a la propiedad. Su audiencia de sentencia ha sido fijada para el 5 de mayo. Davis recibió inicialmente 14 cargos en el caso… después de que los fiscales dijeron que él era responsable del accidente del 5 de noviembre de 2020 en Baltimore. Las autoridades dijeron que una mujer en el automóvil que Davis había golpeado estaba embarazada en el momento del accidente. Acusaron a Davis de hacer contacto visual con ella después del accidente, pero nunca le ofrecieron ayuda antes de irse. A pesar de las súplicas del jueves, Davis aún enfrenta otros problemas legales… tiene otra audiencia en la corte programada para fines de este mes en Florida luego de que presuntamente maltrató a una mujer durante una acalorada discusión el 27 de diciembre. Incluso con todo el drama legal que lo rodea… Aún se espera que Davis pelee contra Ryan García el 15 de abril en lo que sería considerado uno de los combates de boxeo más grandes del año. DAZN hace cambios en las tarifas de los planes de suscripción Gabriela Fundora regresa el 23 de febrero en Ciudad de México Like this: Like Loading...

