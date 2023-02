DAZN hace cambios en las tarifas de los planes de suscripción Por. Gabriel F. Cordero DAZN ha anunciado que, a partir del 23 de marzo, el precio de suscripción mensual en EE. UU. será de $24,99 al mes o $224,99 al año. También existe la opción de asegurar $19.99 al mes con un contrato de doce meses. Cuando comenzó el servicio, costaba $9.99 al mes. Luego, el precio aumentó a $ 19.99 por mes o $ 99 por año. DAZN declaró que el nuevo precio “refleja el aumento constante de deportes en vivo y contenido original”. El servicio de transmisión asegura que las asociaciones a largo plazo con Golden Boy y Matchroom significan que los suscriptores obtendrán un calendario de boxeo de al menos 50 peleas nocturnas de primer nivel al año, así como eventos PPV con descuento y acceso continuo a una multitud de otros eventos deportivos como boxeo cruzado de celebridades, MMA, fútbol femenino, dardos, billar y más. También DAZNGroup, la empresa matriz del servicio de transmisión de deportes DAZN, finalizó la adquisición de Eleven Sports Media, la emisora ​​​​de deportes internacional por suscripción. ¡Esperamos esta asociación! La suscripción anual sube a $225. Un aumento del 125 % con respecto a la tarifa anual anterior de $99. DAZN ahora ofrece tres planes de suscripción separados para brindar flexibilidad al consumidor, un Ahorro mensual (x12) a $ 19.99, un Súper ahorro anual a un precio de $ 224.99 y un Pase flexible a un precio de $ 24.99 Zurdo Ramírez-Rosado sera en Long Beach, California Tank se declara culpable en caso de atropello y fuga Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.