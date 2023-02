Zurdo Ramírez-Rosado sera en Long Beach, California El Walter Pyramid en Long Beach, California, será el anfitrión del enfrentamiento entre el ex campeón mundial Gilberto “Zurdo” Ramírez (44-1, 30 KOs) y Gabriel “King” Rosado (26-16-1, 15 KOs). El enfrentamiento de peso semipesado de 12 asaltos está programado para el sábado 18 de marzo y se transmitirá en todo el mundo por DAZN. Además, regresando para redimirse después de su derrota contra William Zepeda en octubre de 2022, el ex campeón mundial Joseph “JoJo” Díaz, Jr. (32-3-1, 15 KOs) se enfrentará al ex retador al título mundial Mercito “No Mercy” Gesta (33 -3-3, 17 KOs) como el evento coestelar en una pelea de peso ligero a 12 asaltos. DAZN hace cambios en las tarifas de los planes de suscripción Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.