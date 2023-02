Confirmado: Broner-Williams Jr es pospuesta BLK Prime ha anunciado la cancelación de la pelea entre Adrien Broner y Michael Williams Jr. programada para el 25 de febrero en The Gateway Center @ College Park, GA. La próxima pelea de Broner se pospondrá para una fecha posterior con un nuevo oponente. Adrien Broner: “Trabajé muy duro y veo cómo se veía realmente el trasero por primera vez. ¡Me miré en el espejo y me dije a mí mismo que no soy esa persona y me levanté y me fui a trabajar! Estos últimos cuatro meses me puse en forma increíble y estoy en un gran espacio en mi vida. ¡Sé que esto no es la WWF, pero ahora mismo me siento como Triple H porque estoy de vuelta saludable, feliz y HAMBRE! Lo siento por todos mis fanáticos, pero continuaré este viaje. ¡Apóyenme y lucho por ustedes!”. Actualización del campeonato mundial Crucero de la FIB de Jai Opetaia Zurdo Ramírez-Rosado sera en Long Beach, California Like this: Like Loading...

