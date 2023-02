Actualización del campeonato mundial Crucero de la FIB de Jai Opetaia El 14 de febrero, el campeón de peso crucero de la FIB, Jai Opetaia, solicitó una extensión médica de 60 días. La solicitud fue aprobada y la extensión vencerá el 1 de junio, de conformidad con la regla 5.D.3 de las Reglas que rigen los concursos de campeonatos de la FIB. La FIB debe ordenar a Jai ​​Opetaia que comience las negociaciones para su defensa obligatoria del título de peso crucero aproximadamente el 1 de abril, o sesenta días antes de su fecha de vencimiento obligatoria. Jai Opetaia puede solicitar una Excepción de la Regla 11 para extender su fecha de vencimiento obligatoria de conformidad con esta regla. Sturm gana a los 44 años y Francois Botha de 54 años realiza exhibición en Alemania Confirmado: Broner-Williams Jr es pospuesta Like this: Like Loading...

