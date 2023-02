Sturm gana a los 44 años y Francois Botha de 54 años realiza exhibición en Alemania Felix Sturm (43-6-3, 18 KOs), ex campeón mundial de dos divisiones de 44 años, ahora peleando en el peso semipesado, ganó una decisión unánime en diez asaltos sobre Sukru Altay (15-3, 14 KOs) el sábado por la noche. en el Porsche Arena de Stuttgart, Alemania. Altay, de 38 años, presionó la acción y sacudió a Sturm en la séptima ronda. Sturm respondió bien en la octava ronda y finalmente prevaleció 97-95, 96-94 y un ridículo 99-91. En su primera pelea desde 2019, el ex campeón súper mediano de la AMB Tyron Zeuge (25-1-1, 15 KOs) demolió a Michal Ryba (12-10-1, 9 KOs) en el primer asalto. Zeuge, de 30 años, derribó a Ryba tres veces en la primera estrofa para terminarlo. El tiempo era 2:33. En una pelea de exhibición, el ex campeón de peso pesado de 54 años, Francois “White Buffalo” Botha, cargó contra el jefe de Porshe AG, Uwe Huck, de 60 años, durante seis asaltos solo para que Huck fuera anunciado como el ganador por decisión. Botha, quien parecía estar en bastante buena forma, regresaba a la misma arena donde ganó el título vacante de la FIB contra Axel Schulz en 1995. Después de esa pelea, Botha dio positivo por esteroides y fue despojado del título. El invicto peso pesado Daniel Dietz pasó a 8-0, 8 KOs con una demolición en el primer asalto de Marko Vucevic (5-3, 4 KOs). El peso ligero femenino entrenado por Roy Jones Jr. Ikram Kerwat (12-3, 5 KOs) castigó a la más pequeña Nana Dokadze (3-16, 0 KOs) durante seis asaltos. Sin puntuación anunciada. Lara KOS 7 a Wood y gana título mundial pluma AMB en Inglaterra Actualización del campeonato mundial Crucero de la FIB de Jai Opetaia Like this: Like Loading...

