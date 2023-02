Lara KOS 7 a Wood y gana título mundial pluma AMB en Inglaterra El mexicano Mauricio “Bronco” Lara (26-2-1, 19 KOs) anotó un nocaut técnico de un golpe en el séptimo asalto para destronar al campeón de peso pluma de la AMB Leigh Wood (26-3, 16 KOs) el sábado por la noche en el Motorpoint Arena en Nottingham, Inglaterra. El héroe local Wood recibió un corte sobre el ojo izquierdo en un choque de cabezas en el primer round, pero claramente estaba ganando la pelea. En el séptimo round, ambos conectaron simultáneamente ganchos de izquierda. Lara lo tomó y Wood se cayó. Superó la cuenta, pero su entrenador Ben Davidson tiró la toalla antes de que se reanudara la pelea. El tiempo era 2:54. Después de la pelea, el promotor Eddie Hearn anunció que Wood tiene una cláusula de revancha y espera que la use. Sturm gana a los 44 años y Francois Botha de 54 años realiza exhibición en Alemania Like this: Like Loading...

Top Boxing News

