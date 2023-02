Nery vence a Hovhannisyan en gran pelea por eliminatoria WBC En una eliminatoria de peso súper gallo del WBC, el ex campeón mundial Luis “Pantera” Nery (34-1, 26 KOs) venció mediante un espectacular nocaut técnico en el undécimo asalto contra Azat “Crazy A” Hovhannisyan (21-4, 17 KOs) el sábado por la noche en el Fox. Teatro en Pomona, California. La pelea fue una pelea violenta con ambos peleadores sacudidos varias veces. Los golpes de Nery reventaron progresivamente la cara de Hovhannisyan. Sin embargo, a mitad de camino, la carrocería de Hovhannisyan pareció cambiar el rumbo a su favor. En el décimo round, Nery tambaleó a Hovhannisyan con un gancho de izquierda y luego lo derribó. Hovhannisyan apenas sobrevivió al round. Nery tambaleó a Hovhannisyan nuevamente en el undécimo round y el árbitro Ray Corona lo detuvo. El tiempo era 1:51. En el momento de la detención, Nery estaba adelante en las tres tarjetas de puntuación, 95-94, 96-93, 96-93. “Sabía que esta iba a ser una pelea muy difícil, Azat es un peleador muy duro”, dijo Nery. “Le dimos a los fanáticos un espectáculo increíble. Quiero al ganador entre Naoya Inoue y Stephen Fulton. Me siento listo para un campeonato mundial”. “Estamos decepcionados con este resultado, pero así es el boxeo”, dijo Hovhannisyan. “Hubo mucha acción de ida y vuelta, e hicimos todo lo que pudimos”. El súper mediano Shane Mosley Jr. (19-4, 10 KOs) compiló una decisión unánime de diez asaltos sobre Mario “Aguila” Lozano (33-11, 24 KOs). El finalista de Contender de 2018, Mosley, tuvo que trabajar duro para vencer al cauteloso veterano Lozano 100-90, 99-91, 99-91. Puntuaciones cuestionables considerando que Lozano superó a Mosley en golpes totales 143-138, y en golpes de poder 113-97 según Compubox. El peso mosca WBC #6, WBA #8 Ricardo “El Niño” Sandoval (21-2, 16 KOs) noqueó a Jerson Ortiz (17-7, 8 KOs) con un gancho de izquierda al cuerpo en la segunda ronda. Ortiz fue contado a las 2:46. El súper mediano Rowdy “Legend” Montgomery (9-4-1, 6 KOs), un suplente tardío, anotó una decisión unánime en ocho asaltos sobre Christian “Ruso” Olivas (22-9, 19 KOs). Las puntuaciones fueron 79-73, 79-73, 80-72. Lara KOS 7 a Wood y gana título mundial pluma AMB en Inglaterra Like this: Like Loading...

