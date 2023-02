Fallece el exmiembro de la junta de la FIB Al Meier Por Ray Wheatley – World of Boxing La comunidad del boxeo está de luto por el fallecimiento del ex miembro de la Junta de la FIB, Al Meier, quien lamentablemente falleció el miércoles 15 de febrero rodeado de su familia a la edad de 93 años en su casa en Cedar Rapids, Iowa. Al boxeó como profesional y aficionado, donde peleó como peso gallo en los campeonatos nacionales de la AAU durante la década de 1940. Fue miembro de la FIB desde que se formó por primera vez en 1984. Se jubiló como miembro de la Junta de la FIB en 2018. A Al le sobreviven sus seis hijos; Rodney, Robert, Ronald, Denise, Deborah y Pam. Velorio:

viernes, 24 de febrero 4:00 p. m. a 7:00 p. m

. Cedar Memorial Park Funeral Home

4200 1st Avenue, NE Cedar Rapids, IA 52405

https://www.cedarmemorial.com/ Servicio funerario:

sábado, 25 de febrero 11:00 a. m

. Cedar Memorial Park Chapel of Memories

4200 1st Avenue, NE Cedar Rapids, IA 52405 El entierro será a las 2:00 p. m. en el cementerio Dunkard en Midway, Iowa Peleas de la semana del 21 al 26 de febrero Nery vence a Hovhannisyan en gran pelea por eliminatoria WBC Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.