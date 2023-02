Peleas de la semana del 21 al 26 de febrero MIÉRCOLES

El boxeo regresa en ProBoxTV.com y la aplicación ProBox con el invicto supermediano Richard Vansiclen (13-0, 6 KOs) contra Manuel “El Meno” Gallegos (20-1, 16 KOs) en un combate a diez asaltos desde el ProBox Events Center en PlantCity, Florida. JUEVES

DAZN tiene al popular supermosca John “Scrappy” Ramirez (10-0, 8 KOs) contra Luis “Callado” Padilla (15-3-2, 2 KOs) del Fantasy Springs Resort Casino en Indio, California. VIERNES

En un pay-per-view de bxngtv.com de $19.99, el ex campeón mundial de 42 años Guillermo Rigondeaux (20-3, 13 KOs) regresa contra el temido TBA de Hialeah Park Racing & Casino en Hialeah, Florida. SÁBADO

Showtime presenta al artista KO Subriel Matías (18-1, 18 KOs) contra el invicto Jeremias Ponce (30-0, 20 KOs) por el título mundial vacante de las 140 libras de la FIB del Armory en Minneapolis, Minnesota. Buena pelea aquí. DOMINGO

En una transmisión de ESPN+ PPV de $49.99, Jake Paul (6-0, 4 KOs) contra Tommy Fury (8-0, 4 KOs) en Diriyah Arena en Diriyah, Arabia Saudita, con una clasificación de peso crucero del WBC para Paul si vence al hermano de Tyson Fury . Además, el campeón de peso crucero del WBC Ilunga Makabu (29-2 25 KOs) defiende su título mundial contra Badou Jack (27-3-3, 16 KOs). ¿El ganador de Makabu-Jack obtendrá un gran día de pago contra Jake Paul a continuación? Matias espera vencer a Ponce y luego enfrentar a Prograis Fallece el exmiembro de la junta de la FIB Al Meier

