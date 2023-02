Matias espera vencer a Ponce y luego enfrentar a Prograis El contundente artista del KO Subriel Matías planea derrotar al invicto Jeremias Ponce por el título mundial vacante de peso welter junior de la FIB este sábado en SHOWTIME desde The Armory en Minneapolis, y luego enfrentarse al campeón del WBC, Regis Prograis. “Ponce es duro y posee un estilo único”, dijo Matías. “Lo compararía con Marcos Maidana, quien ha conmocionado al mundo del boxeo muchas veces. No veo mucha gente similar a él en el boxeo hoy en día. Ponce es un gran boxeador, y lo respeto tanto a él como a Argentina. Pero mi objetivo es no dejar que esta pelea llegue hasta el final. “Cuando termine esta pelea con el brazo en alto, solo tendré un nombre en mente: Regis Prograis”, agregó Matías. “Prograis piensa que es el único personaje del boxeo y lo respeto mucho. Pero quiero mostrarle que hay personas en este mundo que pueden estar aún más locas que él Peleas de la semana del 21 al 26 de febrero Like this: Like Loading...

