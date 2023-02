Mega noche de boxeo este sábado en Puebla, México Jóvenes promesas del boxeo poblano subirán al ring este sábado 25 de febrero en un evento de boxeo denominado “Noche de Guerra” organizado por Tejanito Promotions Inc. y a realizarse en Salón Social Zavaleta de Cholula, Puebla. El combate estelar estará a cargo del experimentado local y ex retador mundialista, Juan Antonio “El Mozo” Rodríguez (32-9-0, 28 Ko’s) ante Cristian “Chino” Sonora (19-6-0, 12 Ko’s) a 10 rounds en peso superligero. En el combate semiestelar, el local Agustin Pérez enfrentara a Marcelino Córdova Ramon a ocho rounds en peso supergallo. Otro peleador local José Colotla enfrentará a Alberto Ixtli Chávez Cabrera en seis rounds en peso superpluma. Los peleadores locales Román “Chucky” García y José Calit Sánchez, se enfrentaran en seis round en el peso gallo. Jhovanny “Pantera” Martinez Bonilla de Puebla va contra Fernando Curiel Montalvo en cuatro rounds en peso gallo. La estrella en ascenso Cecilia “Muñeca” Guzmán enfrentará a Maria “Chispe” Cortes en cuatro rounds en peso minimosca. Brayan “Gallito” González de Puebla ante Jorge “Jorge” Barbosa, cuatro rounds en peso mosca. Armando “El Choko” Mocada Colula de Puebla ante Ángel Geovanni Morales Villar en cuatro rounds en supergallo. Samuel Macias Guerrero de Puebla ante Joseph “El Pulguin” Morales Villar en cuatro rounds en peso pluma. La Estadounidense Stephanie Han de la dinastía Texana de los Han ira ante la Mexicana Estefania Reyes Argueta en cuatro rounds en peso pluma. Guillermo Mino de Puebla ira a cuatro rounds en supergallo con Brayan Cazales Ventura. La noche sera abierta por Alán Cuatecati de Puebla ante Jonathan Issac Calderon Gordero en cuatro rounds en peso ligero. Anunciando los combates la voz oficial del boxeo, Marlon Gurezpe. La cartelera será complementada con ocho peleas de boxeo amateur.

Matias espera vencer a Ponce y luego enfrentar a Prograis Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.