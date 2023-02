Opetaia, Campeón Crucero de la FIB tendrá cirugía de hombro Por Ray Wheatley-World of Boxing El campeón de peso crucero de la FIB, Jai Opetaia (22-0, 17 KOs) pronto se someterá a una operación de hombro y revisa los detalles de su primera defensa del título mundial contra el contendiente obligatorio de la FIB Mateusz Masternak (47-5, 31 KOs). “Finalmente hemos identificado el problema y ahora tenemos que realizar otra cirugía”, dijo Opetaia a Samoan Global News. “¡Es muy frustrante que estas pequeñas cosas que no podemos controlar nos detengan, pero volveré mejor y más fuerte y vendré a recoger el resto de mis cinturones!”. Opetaia debería estar defendiendo el título de peso crucero de la FIB en junio en Australia o el Reino Unido. “Ha tenido problemas en ese hombro izquierdo, no tenía fuerza allí. Entonces, después de [la cirugía], debería estar bien y peleando en junio”, dijo Mick Francis, gerente de Opetaia. Masternak derrotó a otro australiano Jason Whateley en 2022 para convertirse en el contendiente obligatorio de la FIB. Harrison teme que Tszyu busque una excusa para no pelear el 12 de Marzo Mega noche de boxeo este sábado en Puebla, México Like this: Like Loading...

