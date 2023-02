Harrison teme que Tszyu busque una excusa para no pelear el 12 de Marzo Por Ray Wheatley-World of Boxing El peso súper welter #4 de la OMB, Tony Harrison (29-3-1, 21 KOs) está preocupado de que el peso súper welter #1 de la OMB, #1 del CMB, Tim Tszyu (21-0, 15 KOs) pueda retirarse de su pelea con una lesión conveniente. Su pelea está programada para el domingo 12 de marzo (sábado 11 de marzo en EE. UU.) por el título interino de la OMB en el Quos Bank Arena de Sydney, Australia, televisada por Foxtel Main Event y Kayo Sports PPV y Showtime en EE. UU. “Si pasa algo… si Tim se retira con una lesión en la mano, es un fraude”, dijo Harrison a Ben Damon de Fox Sports. Es un fraude. Y creo que el mundo lo considerará un fraude. Porque todos sabemos que encontró una manera de zafarse de pelear contra Tony Harrison”. Harrison dice que si los roles se invirtieran, esta pelea no estaría sucediendo. “Nunca en un millón de años”, dijo Harrison. “Iría a quien sea que esté en la cima, su representante, sus promotores, y le diría ‘¿qué estamos haciendo aquí? ¿Que estamos haciendo? Pasamos todo este tiempo promocionando a nuestro chico, pusimos todo este dinero detrás de nuestro chico, y aquí estamos ahora en la puerta. Entonces (Charlo) se rompió la mano. Pero estamos en la puerta. Escúchame hijo, espera. No hay nada de malo en esperar. No arruinemos esta mierda. Esta es la decisión más estúpida que puede tomar como gerente, como promoción. “[Si] soy el siguiente en pelear por todos los cinturones, no habría peleado contra Tim. No habría peleado con nadie, para ser honesto. hubiera esperado. (Pero) para que Tim se enfrente al único boxeador que venció a la persona a la que quiere quitarle los cuatro cinturones, la persona más peligrosa de la división, estoy como ‘¿quién les agarra las pelotas allí?’ Alguien está agarrando sus bolas. Y les estoy dando palmaditas en la espalda porque eso fue estúpido. Muy estúpido. Valiente en el sentido del boxeo. Estúpido en el sentido de los negocios. [Por eso] si pudiera abrazar a Tim ahora mismo, lo haría”. Rigondeaux listo para su regreso este viernes en Florida Opetaia, Campeón Crucero de la FIB tendrá cirugía de hombro Like this: Like Loading...

