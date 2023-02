Rigondeaux listo para su regreso este viernes en Florida El ex tres veces campeón mundial Guillermo Rigondeaux (20-3-1, 13 KOs) regresará al ring por primera vez en casi un año cuando enfrente al veterano Jesús Martínez (33-17-1, 16 KOs) en el Evento principal de peso gallo de 10 asaltos en Hialeah Park el viernes. Rigo, cuya última pelea fue una derrota por decisión unánime a manos de Vincent Astrolabio el 26 de febrero de 2022 en Dubai, ha estado fuera de juego desde que sufrió graves quemaduras en la cara y lesiones en los ojos en un extraño accidente en la cocina en su casa en Miami hace nueve meses. En combates a ocho asaltos: Ariel Pérez De La Torre (9-1, 7 KOs de México vs Cuba se enfrenta a Yonfrez Parejo (24-5-1, 12 KOs) en un choque de peso supergallo. Hugo Noriega (5-0, 3 KOs) de Cuba se enfrenta a Carlos Mohammed Rodríguez (15-10-1, 6 KOs) de México en una pelea de peso welter. Yoaki Urrutia (9-0, 6 KOs) de Cuba lucha contra Luis Eduardo Flórez (26-25, 21 KOs) de Colombia en una pelea de peso mediano. En combates a seis asaltos: Damian Lescaille (2-0, 1 KO) de Cuba pelea contra Lucas McDonald (1-10, 1KO) de Belville, Texas en una pelea de peso welter. Carlos Fromenta (9-1, 5 KOs) de Cuba se enfrentará a Armando Reeves (3-10-2) de Jefferson City, MO en una pelea de peso crucero. En combates a cuatro asaltos: José Brayan Fonteboa de Hialeah, Florida, hará su debut profesional contra Ashton Royal (1-4, 1 KO) de Texas en un evento de peso superligero. Adlay Rodríguez (2-0, 2 KOs) de Cuba pelea contra Ryan Schwartzberg (1-9-2, 1 KO) de Dania, Florida en un combate superligero. Gustavo Trujillo (1-0, 1 KO) de Cuba se enfrentará a Jawaski Bethly (0-1 de Louisiana en una pelea de peso completo) Mayer-Linardatou agregado a la cartelera de Joyce-Zhang en Londres Harrison teme que Tszyu busque una excusa para no pelear el 12 de Marzo Like this: Like Loading...

