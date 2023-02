Mayer-Linardatou agregado a la cartelera de Joyce-Zhang en Londres La ex campeona unificada de peso súper pluma femenina Mikaela Mayer (17-1, 5 KO) está luchando en el Reino Unido por segunda vez consecutiva. Mayer hará su debut en el peso ligero contra la ex dos veces campeona mundial superligera Christina ‘Medusa’ Linardatou (14-2, 6 KOs) el 15 de abril en el Copper Box Arena de Londres. Mayer-Linardatou servirá como coestelar en el choque por el título interino de peso pesado de la OMB entre el invicto artista británico Joe Joyce y el contendiente chino Zhilei Zhang. Promocionado por Queensberry Promotions, el evento se transmitirá en vivo en el Reino Unido por BT Sport y en vivo y exclusivamente en los EE. UU. por ESPN+. “Mikaela Mayer tuvo un éxito tan grande en el Reino Unido que solo tenía sentido que peleara al otro lado del charco nuevamente”, dijo el presidente de Top Rank, Bob Arum. “Mikaela sigue siendo una de las mejores peleadoras del mundo y exigió una pelea dura para su debut en el peso ligero. Linardatou ha demostrado su valía en el nivel de clase mundial y debería darle una oportunidad a Mikaela”. Round 12 con Mauricio Sulaimán: Es Ahora o Nunca Rigondeaux listo para su regreso este viernes en Florida Like this: Like Loading...

