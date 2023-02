Round 12 con Mauricio Sulaimán: Es Ahora o Nunca Por Mauricio Sulaimán – Hijo de José Sulaimán & Presidente del WBC Un 20 de febrero, pero hace 30 años, el mundo del boxeo vivió uno de los eventos más importantes, espectaculares y memorables de su historia, cuando Julio César Chávez, el gran campeón mexicano, llenó el Estadio Azteca con 136,274 aficionados, adquiriendo el Récord Guinness de la cartelera boxística con mayor número de entradas vendidas, en lo que fue un día inolvidable para todos los que tuvimos la suerte de estar allí, o de ver la proeza completa por televisión. Chávez venció por nocaut técnico a Greg Haugen en cinco asaltos, y aquí está el enlace para la nota exclusiva con mucha información y fotos especiales.

Este increíble evento de hace 30 años me inspiró a escribir mi columna de hoy. Ahora o nunca. Es hora de que los fanáticos de las peleas confirmen y promuevan las peleas que quieren ver, por lo que muchas grandes se han retrasado por varias razones. No es correcto decir que hay culpables, ya que son muchos los factores que intervienen en las grandes promociones, pero ya es hora de exigir que todos los implicados se pongan de acuerdo y los hagan realidad. Los promotores, directivos, cadenas de televisión o plataformas de streaming, y también los propios peleadores deben cumplir con sus compromisos con la afición, dejar de lado sus egos y posiciones de poder, para llegar a un acuerdo y firmar las peleas. El boxeo atraviesa la peor crisis de distanciamiento entre promotores; Esto pone en riesgo la integridad del deporte y también complica la administración de los campeonatos mundiales, creando un escenario muy complicado para que se lleven a cabo peleas cuando un boxeador está con una compañía y el otro peleador ha firmado para otra. Este es el momento de darle la vuelta y enterrar las hachas y hacer las peleas. Mirando las peleas que ordenó el WBC para 2023, resulta que una empresa promotora ha decidido llevar a seis boxeadores a pelear para otra organización, declinando las peleas de campeonato mundial, títulos vacantes o eliminatorias finales que se ordenaron; su explicación es que no pueden hacer negocios con otros promotores. De continuar esta tendencia, quizás los rankings deban sufrir un cambio en el sistema, ya que es imposible clasificar a los peleadores, quienes no están disponibles para pelear por el título debido a las disputas y políticas de su promotor. Volviendo a lo importante, ¿cuáles son esas grandes peleas que el mundo quiere ver en 2023? Tyson Fury vs. Oleksandr Usyk, por el campeonato indiscutible de peso pesado con los cuatro cinturones en juego (WBC, WBO, IBF y WBA). Deontay Wilder vs Andy Ruiz, lucha final de eliminatoria para determinar el retador oficial de la división. Arthur Beterbiev vs. Callum Smith, Lt Heavy obligatorio del WBC Saúl Álvarez, campeón indiscutido de la división súper media, quien defenderá sus cuatro campeonatos ante Joe Ryder en México, regresando al país después de 12 años; Seria tremendo que el ganador pelee con el ganador de David Benavidez vs Caleb Plant. Errol Spence vs. Terence Crawford por el campeonato indiscutible de peso welter, con cuatro cinturones en juego (WBC, WBO, IBF y WBA). Devin Haney vs. Vasyl Lomachenko, defendiendo su campeonato indiscutible de peso ligero. Cualquier combinación de grandes peleadores de peso ligero: Gervonta Davis, Ryan García, Isaac Pitbull Cruz, Shakur Stevenson y algunos otros. * Cuando originalmente escribí el artículo, el Davis vs García no se había anunciado, ¡así que ya hay buenas noticias! Ya hay algunas peleas contratadas que se llevarán a cabo en los siguientes meses, entre las que se destacan: Naoya Inoue vs. Stephen Fulton, por el Campeonato Supergallo del WBC. David Benavidez vs. Caleb Plant, por el título supermediano interino del WBC. Ilunga Makabu vs. Badou Jack, por el título de peso crucero del WBC. Errol Spence vs. Keith Thurman, pelea obligatoria del WBC. katy taylor vs amanda serrano 2 ¡2023 ya comenzó con gran acción e incluso candidatos a pelea del año! Beterbiev vs Yarde fue dramático, también lo fue Serrano vs Cruz y el clásico instantáneo de Nery vs Hovhannisyan…… El pasado sábado, el ex campeón mundial, Luis Pantera Nery nos dio una pelea tremenda, y noqueó dramáticamente en 11 asaltos al guerrero armenio Azat Hovhannisyan, por lo que se ganó el derecho a disputar el título mundial contra el futuro campeón supergallo, que resultado de la contienda entre Inoue vs. Fulton. Hovhannisyan es un guerrero tan valiente e intrépido. Recibió mucho castigo, pero nunca dejó de salir adelante, y también lastimó a Nery; Es una de esas peleas, donde tuvo que intervenir el esquinero, fue dramático ver el desgaste al que fue sometido el armenio, y ahí es donde se acortan las carreras si se pone en riesgo al boxeador. Mauricio Lara viajó a Inglaterra para noquear a Leigh Wood, pasando detrás de las tarjetas y conectando una gran mano izquierda.El rincón de Woods debe ser elogiado por detener la pelea, siempre hay un mañana para volver al boxeo. Sabías…? Don King es sin duda el mayor promotor de la historia.

Además de sus eventos legendarios The Rumble in the Jungle y The Thrilla in Manila, Don King promovió una enorme cantidad de eventos durante dos décadas en las que programó tres, cuatro y hasta cinco peleas de campeonato mundial en la misma cartelera.

Las carteleras de DKP fueron eventos increíbles con peleas de gran importancia. Tyson, Chávez, Azumah Nelson, Jeff Fenech, Terry Norris, Julian Jackson, Ricardo López y otros campeones que pelearon en la misma cartelera. Cada año ocurría una serie de megaeventos.

Don King promovió un espectáculo a principios de la década de 2000 con ocho campeonatos mundiales, que es un récord Guinness. Anécdota de hoy Julio César Chávez derrotó al Macho Camacho y logró convertirse en el ídolo mexicano del deporte; eso llevó a que su próxima pelea fuera en el Estadio Azteca. Don King estaba teniendo una reunión en Televisa para cerrar el contrato, y después de más de diez horas agotadoras, llegaron a un punto muerto en una emisión de $100,000. Luego mi papá, quien fue testigo de honor de la reunión, dio su opinión y ofreció una sugerencia para llegar a una solución: "Queridos amigos, no hay forma de desatascar este lío, creo que lo que deben hacer ustedes es solucionar esto del mexicano". camino y lanzar una moneda". Los ojos de Don se abrieron y exultantemente dijo: "¡Hagámoslo!". Don Emilio Diez Barroso le ganó el sorteo a Don King, se dieron la mano y firmaron el contrato para lograr ese histórico más fabuloso evento que celebramos hoy 30 años después. Doy la bienvenida a cualquier comentario en [email protected] Mayer-Linardatou agregado a la cartelera de Joyce-Zhang en Londres

