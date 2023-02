WBC continua su programa de ayuda con boxeo en las carceles de Mexico Por. Gabriel F. Cordero El WBC ha ido hasta las carceles en Mexico para ayudar a buscar ser parte de una oportunidad para los detenidos de cambio ante la sociedad con el programa “KO No tires la toalla”, que ha ayudado a los detenidos a ejercitarse, recrearse e intercambiar actitudes para la vida en sociedad. El Presidente del WBC, Mauricio Sulaimán en una gran alianza con directora del penal Neza Bordo, Verónica Jiménez, el Subsecretario de Control Penitenciario, Mtro. Jacobo Olaf Rodríguez García y la dinámica directora del programa KO No Tires la Toalla, Eunice Rendón realizaron la ceremonia de clausura de la segunda generación del programa de boxeo para la reinserción. Para el WBC el Boxeo en las cárceles se ha convertido en uno de los programas sociales más importantes y exitosos del organismo y se ha involucrado con los detenidos con hechos y asistencias masivas que sustentan que el boxeo siempre será un soporte para el cambio de muchas vidas. Voluntariamente cerca del 95% de los participantes se apartaron de las adiciones y están plenamente identificados con la reinserción social. Puede parecer extraño que los entrenadores estén enseñando a los reclusos cómo lanzar, bloquear, parar y deslizar golpes. Pero es importante comprender y apreciar que existe una gran diferencia entre pelear en comparación con peleas de boxeo, que en sí requiere tiempo, paciencia, compromiso, disciplina y la ardua dedicación para mantenerse firme, de principio a fin. fin. Para algunos, su primer logro real en la vida. Esta segunda edición del Programa: “KO No tires la Toalla”, comenzó el 31 de octubre, en los penales de Santiaguito, Neza Bordo y Terango en el Estado de México con reclusos que decidieron entrenar y poco a poco fue creciendo en los diferentes centros. Campeones mundiales como Carlos Zárate, “Chiquita” González, “Tortas” Bustos, Ibeth Zamora, Carlos Cuadras, “Jaguar” Aguirre, Lupe Pintor, David Picasso, “Bandido” Vargas, César Bazán y Guadalupe Martínez, fueron parte de estos aprendizajes y entrenamientos. Round 12 con Mauricio Sulaimán: Es Ahora o Nunca Like this: Like Loading...

