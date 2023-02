WBC reincorpora en sus clasificaciones a Conor Benn “El consumo de huevos documentado y altamente elevado de Benn durante los momentos relevantes para la recolección de muestras planteó una explicación razonable para el hallazgo adverso”. Esta es la Decisión sobre Conor Benn emitida por la Junta de Gobernadores del WBC: Conor Benn completó su proceso de inscripción en el Programa de Boxeo Limpio del WBC en febrero de 2022. La inscripción en el CBP del WBC es obligatoria para todos los peleadores clasificados entre los 15 primeros en las clasificaciones del WBC. En consecuencia, se inscribió en las pruebas antidopaje fuera de competencia del WBC CBP en julio de 2022, cuando se llevó a cabo la recolección de las muestras a las que se refiere el fallo del WBC que se anuncia en este documento. El 23 de agosto de 2022, la Asociación Voluntaria Antidopaje (“VADA”) notificó al Sr. Benn y al Consejo Mundial de Boxeo que la “Muestra” de orina recolectada de él el 25 de julio de 2022, en relación con su participación en el programa de pruebas antidopaje WBC/VADA arrojó un resultado analítico adverso para el clomifeno y sus hidroximetabolitos MI y M2. El clomifeno y sus metabolitos son sustancias prohibidas en todo momento bajo el WBC CBP. El clomifeno es un modulador metabólico que promueve la producción de testosterona y aumenta los niveles de testosterona mientras quema grasa. El 30 de agosto de 2022, el WBC notificó al Sr. Benn del Hallazgo Adverso y solicitó información y materiales necesarios para investigar las circunstancias del mismo. El WBC no recibió una respuesta sustantiva hasta diciembre de 2022. El Sr. Benn negó en todo momento la ingestión intencional o consciente de cualquier sustancia prohibida. Su defensa contra el Hallazgo Adverso se centró en acusaciones de posibles fallas e irregularidades en los análisis de laboratorio en relación con el análisis de sus muestras y los resultados de las pruebas de las muestras. El WBC consultó a varios expertos en análisis de laboratorio antidopaje, incluido un consultor experto con más de 30 años de experiencia en laboratorios acreditados por la AMA y el COI. El WBC concluyó que no hubo absolutamente ninguna culpa atribuible al laboratorio que analizó las muestras del Sr. Benn. Además, WBC reafirma la integridad incuestionable de VADA y de las agencias y laboratorios de recolección de muestras cuyos servicios utiliza VADA en relación con WBC CBP. No fue hasta principios de enero de 2023 que la Unidad de Gestión de Resultados del WBC pudo realizar el análisis completo y sustantivo de los argumentos y defensas del Sr. Benn. El 26 de enero de 2023, los miembros de la Unidad de Gestión de Resultados del WBC realizaron una sesión de consulta con el Sr. Benn y miembros de su equipo legal. A principios de febrero de 2023, el equipo del Sr. Benn proporcionó por primera vez un desglose detallado de la dieta y el consumo de suplementos del Sr. Benn que podrían haber afectado directamente el resultado adverso. El WBC se acogió a los servicios de un experto nutricionista. Los expertos del WBC proporcionaron información sobre las características de la sustancia en cuestión en este caso y ejemplos de hallazgos adversos similares en varios deportes, bajo una diversa cantidad de programas antidopaje. El fallo de la Junta de Gobernadores del WBC se basó en: (1) los hechos conocidos por el WBC en el momento del fallo; (2) cualquier circunstancia atenuante aplicable al caso específico en cuestión; (3) fallos del CMB en casos precedentes de violaciones antidopaje; (4) el análisis y las recomendaciones imparciales, de sentido común y justos de la Unidad de Gestión de Resultados del WBC; y (5) literatura científica y relacionada con la salud creíble y confiable. El WBC encontró que: (1) no había evidencia concluyente de que el Sr. Benn ingiriera intencionalmente o con conocimiento de clomifeno; (2) no hubo fallas en los procedimientos relacionados con la recolección de muestras, el análisis de muestras o violaciones de los derechos de Muestra B del Sr. Benn que justificarían cuestionar o invalidar el Resultado Adverso; y (3) el consumo documentado y muy elevado de huevos del Sr. Benn durante los períodos relevantes para la recolección de la muestra planteó una explicación razonable para el hallazgo adverso. El Comité de Nutrición de WBC trabajará con el equipo del Sr. Benn para diseñar un programa de nutrición orientado a evitar el riesgo de un hallazgo adverso futuro causado por factores nutricionales. El Sr. Benn deberá someterse a pruebas antidopaje periódicas para monitorear el efecto del programa nutricional ordenado por WBC. El WBC deberá incluir al Sr. Benn en sus calificaciones durante el período inmediatamente posterior a la emisión de su fallo. La posición del Sr. Benn en las calificaciones del WBC se basará únicamente en su mérito y en los factores habituales que el Comité de calificaciones del WBC aplica a los boxeadores calificados. El WBC establecerá una línea de comunicación con la AMA con respecto a la preocupación del WBC sobre el clomifeno como contaminante alimentario y la posibilidad de falsos positivos causados ​​por la ingestión de alimentos contaminados. Robeisy Ramírez listo para el ex campeón Dogboe por título mundial OMB WBC continua su programa de ayuda con boxeo en las carceles de Mexico Like this: Like Loading...

