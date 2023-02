Robeisy Ramírez listo para el ex campeón Dogboe por título mundial OMB El dos veces medallista de oro olímpico Robeisy “El Tren” Ramirez (11-1, 7 KOs) ha ganado 11 peleas desde que perdió en su debut profesional en agosto de 2019. Ahora está listo para su primera oportunidad de título mundial contra el ex campeón mundial Isaac Dogboe por el título mundial vacante de peso pluma de la OMB el sábado 1 de abril en el Hard Rock Hotel & Casino Tulsa. Será el Evento principal por el Campeonato del mundo en línea. Esto es lo que siempre he querido y he pedido desde que me convertí en boxeador profesional. Veo esta pelea como el escenario perfecto desde el cual presentar mis credenciales al mundo y demostrar que soy el mejor peleador en la división de peso pluma”, proclamó Ramírez. “Estoy orgulloso de mi carrera como aficionado y de ser producto de la ‘Escuela Cubana de Boxeo’. Pero siempre he añadido mis propios elementos a la ecuación. Quiero presentarme y entretener también. ‘El Tren’ no es solo un apodo, me caracteriza como luchador. “Al final del día, el boxeo es para los aficionados. Y si encuentran agradable mi estilo, no rehuiré la responsabilidad de liderar el camino para muchos otros que quieren romper el molde del boxeador cubano altamente hábil pero aburrido. El 1 de abril cumpliré la meta de convertirme en campeón mundial, pero estoy convencido de que mis mayores logros en este deporte están por delante”. Nicholas Walters, Ex súper campeón de la AMB regresa a los 37 años en Colombia WBC reincorpora en sus clasificaciones a Conor Benn Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.