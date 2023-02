Nicholas Walters, Ex súper campeón de la AMB regresa a los 37 años en Colombia El Jamaicano Panameño ex súper campeón mundial pluma de la AMB, Nicholas “Axe Man” Walters (26-1-1, 21 KOs) hace su esperado regreso al ring este sábado en Santa Marta, Colombia. Walters se enfrentará al local Luis Díaz Mármol (19-16, 11 KOs) en un combate en el peso superligero programado a ocho rounds. El veterano Mármol aporta un estilo agresivo y derrotó a un prospecto invicto en su última salida. Walters, nacido en Jamaica y radicado en Panamá, peleará por primera vez desde su derrota ante el Ucraniano Vasyl Lomachenko 2016, pero ha estado entrenando activamente durante meses. Walters también contrató los servicios del respetado manager Gabriel Barron. Walters venció antes del límite a los reconocidos ex campeones mundiales Vic Darchinyan y Nonito Donaire y tenía una carrera importante en ascenso hasta su pelea con Lomachenko. Hasta ahora no existe información precisa de porque Walters se alejo del boxeo en su mejor momento y regresa a los 37 años. Walters gano el titulo AMB Pluma al Colombiano Daulis Prescott en diciembre del 2012 en Jamaica y luego de allí realizo 6 peleas siendo 5 de ellas en Estados Unidos y una en Macao con 5 de ellas por título mundial. “Ultimate Champions Fight” desde Guadalupe en Monterrey Robeisy Ramírez listo para el ex campeón Dogboe por título mundial OMB Like this: Like Loading...

