"Ultimate Champions Fight" desde Guadalupe en Monterrey A unas horas de subir al cuadrilátero del Deportivo Talaverna, los protagonistas de "Ultimate Champions Fight" comparecieron ante los medios de comunicación para ofrecer la última conferencia de prensa de la velada que ofrecen The Boxing Showcase y Kazan Promotions en esta localidad. La Plaza Principal vio alterada su rutina por un par de horas. Cientos de guadalupenses presenciaron el intercambio de advertencias y el compromiso de los protagonistas de la velada que recibe el apoyo del gobierno de Guadalupe y la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de Monterrey. Los estelaristas, el local Jaret "Domador" González (14-1-0, 11 KO) y el michoacano Aarón "Rayo" Garibay (8-1-0, 6 KO), se declararon en óptimas condiciones para ofrecer un gran combate (pactado a 8 rounds en 130 libras) que quede en la memoria de los presentes y de quienes sigan la transmisión por medio de Showy TV (PPV a Estados Unidos y el resto del mundo) o por El Heraldo TV y TVC Deportes, en México. Ambos púgiles manifestaron la emoción que les produce ser protagonistas de un cartel de corte internacional como este. Después de agradecer el apoyo recibido, en representación de las promotoras, el matchmaker Christian Montes (The Boxing Showcase) y Aldo Morán (Kazan Promotions) expresaron su confianza en que la función sea todo un éxito y sea solamente el primero de muchos eventos de fomento al deporte de Guadalupe. En su turno, el campeón de The Big Belt Championship, Conrado Martínez, se dijo seguro de obtener su sexta victoria en una trayectoria sin mancha; él enfrentará al tamaulipeco Kevin Zúñiga en pelea a 6 asaltos. Los organizadores, entre quienes también estuvo Aarón Silva (Kazan Promotions), informaron que antes de los 10 enfrentamientos que dan forma a la cartelera profesional, se realizará un dual meet México Vs. Estados Unidos en el terreno amateur. El evento principal de las cuatro contiendas será entre Emiliano "Macanitas" Cuéllar (hermano de David "General" Cuéllar, que la está prendiendo en el profesionalismo) y "Monkey" Balderrama, de Odessa, Texas. Canelo Álvarez regresa en Guadalajara en Mayo Nicholas Walters, Ex súper campeón de la AMB regresa a los 37 años en Colombia

