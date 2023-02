Canelo Álvarez regresa en Guadalajara en Mayo Todo indica que la superestrella mexicana del boxeo mundial, Saúl “Canelo” Álvarez no peleará en Las Vegas el fin de semana del Cinco de Mayo. El campeón indiscutido de peso supermediano y el Gobernador de Jalisco informaron a través de sus redes sociales que Canelo volverá a pelear en Jalisco, México, estado donde nació. El lugar, la fecha exacta y su oponente (se espera que sea John Ryder) se anunciarán pronto. Aunque no hay una información precisa existen rumores sobre la posibilidad que el evento se realice en el moderno estadio Akron del equipo de futbol Las Chivas de Guadalajara y que será parte de la copa del mundo de FIFA 2026 sedes del Mundial 2026 con una capacidad de 48,000 fanáticos. Algunas fuentes comentan la posibilidad del estadio Jalisco del equipo de fútbol del Atlas del cual Canelo es fanático y tiene capacidad de 55,000 fanáticos. La ultima vez que Canelo se presentó a un ring en México fue en Junio de 2011 ante el Británico Ryan Rhodes en la Arena VFG, Tlajomulco de Zúñiga por el título mundial superwelter del WBC. “Ultimate Champions Fight” desde Guadalupe en Monterrey Like this: Like Loading...

