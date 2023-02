Rigondeaux regresa con triunfo en Florida El ex campeón mundial cubano de dos divisiones Guillermo Rigondeaux (21-3, 14 KOs) uso poco tiempo para vencer a Jesús Martínez (21-3, 14 KOs) frente a una multitud que agotó los gritos en el Hialeah Park Casino en Hialeah, Florida . Rigo terminó la noche de Martínez rápidamente, derribandolo varias veces antes de que la pelea fuera suspendida a los 1:14 del primer round. Tank vs Kingry confirmado para el 22 de abril en Las Vegas Canelo Álvarez regresa en Guadalajara en Mayo Like this: Like Loading...

