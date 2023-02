Tank vs Kingry confirmado para el 22 de abril en Las Vegas El enfrentamiento entre Gervonta Davis vs. Ryan García está programado para el 22 de abril en Showtime PPV en un lugar por nombrar en Las Vegas. Stephen Espinoza, presidente de SHOWTIME Sports: “Tank Davis vs. Ryan García es una de las peleas más grandes y emocionantes que se pueden hacer en el boxeo. Tenemos dos boxeadores sumamente talentosos, ambos en su mejor momento, que han acumulado una gran base de fanáticos, y se encuentran en una pelea que define su carrera. Este es el epítome de un evento de boxeo cruzado. Todo el crédito para Tank y Ryan por mantener el rumbo y darles a los fanáticos la pelea que quieren. SHOWTIME ha ofrecido los tres eventos de pago por evento más grandes en la historia de la televisión y estamos encantados de agregar este evento destacado a nuestra lista de enfrentamientos que mueven la cultura”. Oscar De La Hoya: Los fans han dejado muy claro que la pelea que quieren es Ryan vs Tank. Golden Boy Promotions y yo estamos orgullosos de liderar la campaña para firmar esta pelea y estamos emocionados de cerrar un trato lo antes posible. Ya es hora de que los que están fuera del ring dejen de interponerse en el camino de aquellos que no quieren nada más que subir al ring y luchar. Nuestro lema siempre ha sido que los fanáticos son lo primero, y este es solo otro ejemplo de cómo predicamos con el ejemplo. Ex super campeon, Nicholas Walters logro triunfo en su regreso Rigondeaux regresa con triunfo en Florida Like this: Like Loading...

