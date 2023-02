Ex super campeon, Nicholas Walters logro triunfo en su regreso El Jamaicano Panameño ex super campeón mundial pluma de la AMB, Nicholas “Axe Man” Walters (27-1-1, 21 KOs) hizo su tan esperado regreso al ring el sábado por la mañana en Santa Marta, Colombia. Walters logró una gran decisión unánime sobre el local Luis Díaz Mármol (19-17, 11 KOs) en el evento principal de ocho asaltos en el peso superligero. El veterano Mármol estuvo muy dispuesto, pero la experiencia general y el nivel de habilidad de Walters marcaron la diferencia. Walters venía de un largo descanso pero había estado entrenando durante meses. No mostró muchos efectos de la inactividad en el ring ya que tenía el control total. La votación final oficial fue 80-72 y 78-84 en dos tarjetas. Se espera un rápido regreso a los cuadriláteros de Walters, quien quiere mantenerse activo. Gabriela Fundora es campeona mundial Juvenil del WBC Tank vs Kingry confirmado para el 22 de abril en Las Vegas Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.