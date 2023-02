Gabriela Fundora es campeona mundial Juvenil del WBC La estrella en ascenso estadounidense Gabriela ‘Sweet Poison’ Fundora conquistó el campeonato Juvenil mosca del WBC al vencer por decisión unánime de 97-93, 97-93 y 98-92 a la mexicana, Tania ‘La Finita’ García, la noche del jueves en la Sala de Armas de la Magdalena Mixhuca de Ciudad de México en el combate estelar del evento “Todo por el Todo”, que organizo LC Promotions. Fundora desde el inicio logró imponer su mayor estatura y alcance, obligando a su oponente buscar el combate a la corta distancia, dificultando por momentos el accionar de Gabriela Fundora, quien debió aplicarse a fondo en una combate que resultó reñido y muy emotivo. Un buen trabajo con el jab de mano derecha, logró mantener a distancia a la peleadora originaria de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, quien por momentos lograba colarse para golpear a la distancia corta a Gabriela, lanzando buenas combinaciones de golpes, aunque sin hacer mucho daño. Los últimos asaltos, el control de la contienda lo tenia Gabriela Fundora, que siguiendo la estrategia señalada por su esquina, recorriendo el encordado, sin prestarse a un innecesario intercambio de golpes, ante una rival que intentó de manera desesperada buscar un nocaut y así intentar llevarse un triunfo. Ángel Kevin Martínez se llevo la victoria por nocaut técnico al 1:37 del cuarto round ante Christopher “Pollo” Callejas, 4 rounds en peso supergallo. Rafael “El Tigre” Campos vence a Bryan “El Pacharro” Hernández por nocaut técnico a los 2:09 del primer round, 4 rounds en peso welter. Juan “Avispón” Ortiz obtuvo una decisión unánime 58-56, 59-56 y 59-55 ante Javier Pérez Calderón en un combate a 6 rounds en peso paja. Luis Enrique “Panquecito” González venció por nocaut técnico al 1:54 del primer round a Evaristo López, 4 rounds en peso completo. OTROS RESULTADOS Manuel Sabanero gano por decisión unánime 39-37, 40-36 y 39-38 a Michel Versain, 4 rounds en peso supermosca. Enrique “Dinamita” Rosales logra victoria por decisión unánime 40-36, 40-36 y 40-36 ante Uriel “El Gallo” Romero, 4 giros en peso crucero. Luis Enrique Godínez gano por decisión unánime 39-36, 39-36 y 40-37 frente a Erick Leonel Hernández, 4 rounds en peso ligero. Abraham ‘Pitbull’ Juárez triunfa con nocaut técnico sobre Diego Armando Rivera a los 2:31 del primer round, 8 rounds en un peso pactado de 74.000 kilogramos. Martín “Goliat” Nateras venció por decisión unánime 40-36, 39-37 y 40-36 a Jaír “Yayo” García Hernández, a 4 rounds en superwelter. Víctor Eladio “Vico” Ibarra se impuso por nocaut técnico a Elihut “El Mosco” Gaona cuando el reloj marcaba 53 segundos del tercer round, en minimosca a 4 rounds. Prospecto Mexicano "Indio" Calixto logra triunfo en Japón Ex super campeon, Nicholas Walters logro triunfo en su regreso Like this: Like Loading...

