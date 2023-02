Prospecto Mexicano “Indio” Calixto logra triunfo en Japón El invicto prospecto Mexicano René “Indio” Calixto (19-0, 7KOs) logro un especial triunfo sobre el tailandés Lerdchai Chaiyawed (9-11,5KOs) a quien derrotó por decisión unánime en el ATC Hall en Osaka, Japan. El boxeador es representado por LC Promotion y entrenado por Rubén Lira logro su primer triunfo fuera de su país. En el evento estelar, tras sufrir un tremendo tajo en el puente de la nariz, consecuencia de un par de cabezazos, sufridos en el segundo y tercer episodio, el mexicano, Gerardo “La Sombra” Castillo, perdió en una precipitada intervención del réferi que lo declaró fuera de combate de manera técnica en el quinto episodio, ante el ex monarca mundial gallo Tomoki ‘Mexicanito’ Kameda en un combate a diez rounds en peso supergallo. Gabriela Fundora es campeona mundial Juvenil del WBC Like this: Like Loading...

