OMB ordena a Taylor-Teofimo por titulo mundial en las 140 lbs A raíz del reciente aplazamiento de la defensa voluntaria del título de la OMB de Josh Taylor/Jack Catterall, el Comité del Campeonato Mundial de la OMB ha ordenado oficialmente el comienzo de las negociaciones para la obligación de defensa del título obligatoria del campeón de peso welter jr de la OMB Josh Taylor y Teofimo López, Jr. Los campamentos tienen 10 días para llegar a un acuerdo o se realizarán diligencias de una subasta mínima de $150.000. Cualquiera de las partes puede solicitar una oferta de bolsa en cualquier momento durante el proceso de negociación. Top Rank ya estaba trabajando en la pelea, pero ahora hay una fecha límite de la OMB para hacerlo.

