Anuncian undercard del PPV de Benavidez-Plant Ya se anunciaron las tres peleas por el PPV Benavidez-Plant que se llevará a cabo el 25 de marzo en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. En el evento coestelar, los invictos súper welter Jesús "Mono" Ramos (19-0, 15 KOs) y Joey Spencer (16-0, 10 KOs) chocarán en diez asaltos. Los pesos ligeros Chris "Primetime" Colbert (16-1, 6 KOs) y José "Rayo" Valenzuela (12-1, 8 KOs) se enfrentan en diez asaltos y el invicto peso welter Cody Crowley (21-0, 9 KOs) se enfrenta a Abel Ramos ( 27-5-2, 21 KOs) en la apertura de la transmisión.

