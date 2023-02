Jake Paul vs Tommy Fury por una posición en el ranking mundial WBC El presidente del WBC, Mauricio Sulaiman, ha confirmado que si Jake Paul gana su próxima pelea contra Tommy Fury el 26 de febrero en Diriyah, Arabia Saudita, el Comité de Calificaciones del WBC lo clasificará en la división de peso crucero. Jake Paul ha estado cerca del WBC durante varios años, comenzando con el primer evento promovido en el Reino Unido cuando su hermano, Logan, luchó contra KSI; Esa noche, Jake ganó el cinturón amateur del WBC en las peleas de la cartelera. “Jake tiene dedicación y respeto por el deporte y el WBC no tolerará la discriminación contra nadie. Se merece las oportunidades que tiene cualquier otro boxeador”, dijo Sulaiman. “Demostró poder de golpe y habilidades mejoradas, así como una barbilla sólida, Tommy Fury representa un claro desafío para Paul en una batalla de dos boxeadores profesionales invictos. “Jake se ha inscrito en el programa de pruebas de boxeo limpio de VADA, otra razón más para apoyar su postura como boxeador”. En la co-estelar, el campeón de peso crucero del WBC, Ilunga Makabu peleará contra el ex campeón Badou Jack el evento se transmitirá en EE. UU. por ESPN+ PPV y en el Reino Unido a través de BT Sport Box Office Anuncian undercard del PPV de Benavidez-Plant Actualización del plan de reducción de títulos mundiales de la AMB Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.