Actualización del plan de reducción de títulos mundiales de la AMB Desde que el presidente de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) priorizó el Plan de Reducción de Títulos Mundiales, se ha avanzado mucho hacia la meta de tener un solo campeón por división. Con diferentes decisiones y resoluciones, se ha logrado un progreso significativo y 11 de las 17 divisiones ahora están completamente resueltas, mientras que las demás están en camino. Hasta la fecha, hay 10 campeones individuales de la AMB, con la incorporación de la división de peso gallo, que actualmente está vacante. Los campeones son Kenshiro Teraj en peso minimosca; Artem Dalakian, peso mosca; Joshua Franco, supermosca; Murodjon Akhmadaliev, supergallo; Leigh Wood, peso pluma; Héctor García, superpluma; Alberto Puello, superligero; Jermell Charlo, superwelter; Dmitry Bivol, peso semipesado; y Arsen Goulamirian, peso crucero. El peso mínimo se decidirá el 1 de marzo cuando Thammanoon Niyomtrong y Erick Rosa peleen para determinar el único campeón de la división. En la división de peso medio, ya se ordenó la pelea entre Gennady Golovkin y Erislandy Lara, que también dejará un solo campeón. El Comité de Campeonatos sigue avanzando en el resto de categorías que cuentan con dos campeones. En peso welter se espera la próxima pelea del supercampeón Errol Spence Jr., quien recibió permiso para enfrentar a Keith Thurman. Mientras tanto, el campeón Eimantas Stanionis se enfrentará a Vergil Ortiz Jr. el 29 de abril. Los ganadores de ambos combates se reunirán para determinar el único campeón de las 147 libras. En el peso ligero, Devin Haney y Gervonta Davis siguen siendo campeones, mientras que en el peso súper mediano están Saúl Álvarez y David Morrell y en el peso pesado, Oleksandr Usyk y Daniel Dubois también tienen campeonatos. La AMB supervisa estas divisiones para tomar la mejor decisión posible.

