Tszyu: seré campeón mundial FacebookGorjeoReddit Por Ray Wheatley – World of Boxing FIB # 6, OMB # 9, CMB # 12 peso mediano ligero Tim Tszyu (15-0, 11 KOs) chocará con el ex campeón de peso welter de la OMB Jeff Horn (20-2-1, 13 KOs) en el Bank Stadium en Townsville, Queensland el 26 de agosto. “Hay muchas cosas que separan a Jeff, un boxeador profesional campeón del mundo promedio, de un contendiente de clase mundial”, dijo Tszyu a AAP. “Convertirse en campeón mundial es una cosa, pero seguir siendo campeón mundial es otra cosa … una vez que gane un título mundial, seguiré siendo campeón. Les mostraré las dos clases diferentes en las que estamos ahora “. Notas de la reunión de rankings del WBC El presidente de la AMB da positivo por Covid-19

