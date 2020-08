El presidente de la AMB da positivo por Covid-19 El presidente de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Gilberto Jesús Mendoza, dio positivo por Covid-19 esta semana. Mostró algunos síntomas leves, pero para el líder de la AMB el cuidado y la salud han sido una prioridad y aumentará las medidas de seguridad para protegerse a sí mismo y su entorno. Sus médicos le han aconsejado que permanezca aislado, descanse y siga todas las instrucciones para una pronta recuperación. Mendoza dijo que se siente bien y motivado para volver a trabajar para el boxeo en unos días. Fightnews.com® le desea al presidente Mendoza una pronta y completa recuperación. Mauricio Sulaimán reelegido como presidente del WBC 2020-2024

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.