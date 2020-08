Mauricio Sulaimán reelegido como presidente del WBC 2020-2024 El Mexicano presidente del WBC, Mauricio Sulaimán, ha sido reelegido por unanimidad para un segundo mandato de cuatro años como presidente del WBC. Toda la Junta de Gobernadores del WBC también fue reelegida por unanimidad. La votación ha sido confirmada este Miércoles 12 de Agosto durante la Inauguración de la Convención 58 del WBC realizada de forma virtual para cerca de 200 países entre ellos 165 son los principales afiliados al Consejo Mundial que existe desde 1963. Brant y Collard estarán en la cartelera de Alvarez-Smith

Top Boxing News

