Notas de la reunión de rankings del WBC Por Karl Freitag Debido a la falta de actividad, es posible que esta reunión no sea tan animada como de costumbre. Peso pesado: Los representantes del número 6 Joseph Parker, el número 7 de Daniel Dubois y el número 8 de Filip Hrgovic pidieron que sus boxeadores fueran elevados en la clasificación. Se acordó que el ganador de Dubois vs. Joe Joyce será considerado para una de las cinco primeras posiciones. Peso crucero: Sin cambios. Peso semipesado: El campeón unificado Artur Beterbiev defenderá contra el obligatorio Meng Fanlong de la FIB el 25 de septiembre en Rusia. No más discusión. Peso súper mediano: Top Rank pidió que Edgar Berlanga (14-0, 14 KOs) se clasifique entre los 15 primeros. El Comité de Ranking lo considerará. Tom Loeffler pidió que Ali Akhmedov pasara del puesto 14 al 12. El WBC acordó trasladarlo al puesto 13. Lionell Thompson será eliminado del top 15 por no inscribirse en el programa Clean Boxing. Roamer Angulo se mueve al # 14 y Aidos Yerbossynuly irá al # 15. Peso mediano: Golden Boy solicitó que Jason Quigley # 14 obtuviera estar en el ranking de los 10 mejores y que Chris Pearson obtuviera un ranking de los 15 mejores. El WBC esperará hasta que haya algo de actividad antes de considerar esos movimientos. Peso súper welter: Tom Loeffler logró conectar y pidió que revisaran el # 15 Serheii Bohachuk y el # 14 Takeshi Inoue. Se decidió que Bohachuk pasará al n. ° 13, Inoue se quedará en el n. ° 14 y el n. ° 13 Abass Baraou volverá al n. ° 15. La gente de Baraou se quejó y convenció al CMB de mantener a Baraou en el puesto 13. Al final, se decidió que Bohachuk y Takeshi cambiarían de lugar. Peso welter: algunos hablan de peleadores de menor calificación, nada que involucre a los 15 mejores. Súper Ligero: Golden Boy solicitó que el # 4 Pablo César Cano sea movido hacia arriba y Luis “El Matador” Hernández al top 15. Hernández peleará a continuación en los Estados Unidos y esta solicitud será reevaluada entonces. Cano se quedará en el # 4. Ligero: Hubo una solicitud para cambiar el # 6 Zaur Abdullaev y # 7 Richard Commey. Eso fue aceptado. Hubo una solicitud para mover a Devis Boschiero al top 15. Se produjo una apasionada discusión sobre la clasificación de Boschiero por el bien del boxeo y lo que significa para Italia. El presidente del Comité de Calificaciones del WBC, Dean Lohuis, argumentó con vehemencia que Boschiero no se lo merecía basándose en peleas recientes. Se decidió que Boschiero obtendría el puesto 16. Peso súper pluma: Top Rank solicitó que Shakur Stevenson se coloque en el # 2 y que Abraham Nova se coloque en el top 15. El WBC acordó que Stevenson en el # 2 y Nova será revisado. Peso pluma: sin cambios. Peso súper gallo: Sin cambios. Peso gallo: el peso súper mosca número 2, Charlie Edwards, se está moviendo al peso gallo y se ubicará en el número 3. Peso supermosca: hubo una solicitud para clasificar al ex campeón de la AMB Kal Yafei entre los 5 primeros, una solicitud para que el peso mosca # 13 del CMB, Sunny Edwards, se clasificara entre los 7 primeros y una solicitud para mover a Jade Bornea al top 15. Lohuis recomendó Yafei en el # 8 y Edwards en el # 15. Bornea no se agregó debido al top 15 debido a los dos luchadores que se agregaron a la división. Peso mosca: Hubo una solicitud para mover # 6 Jay Harris hacia arriba, y una solicitud para mover # 14 Thananchai Charunphak al top ten. Harris se cambió por el número 5 de Angel Acosta. Charunphak fue puesto en el puesto 11. Peso mosca ligero: sin cambios. Peso mínimo: el nombre de la división se volverá a cambiar a “peso paja”. Información de Mandatorias del WBC Tszyu: seré campeón mundial FacebookGorjeoReddit

