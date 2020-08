Información de Mandatorias del WBC Por Karl Freitag El legendario agente de lucha Don Majeski propuso una nueva división de peso en 225 libras entre peso crucero y peso pesado. Majeski dijo que no debería ser un título “super” o “junior”, sino que debería tener su propio nombre. Sugirió “acorazado”. Los promotores presentes se mostraron positivos sobre la propuesta. Un comité del WBC estudiará la idea. El presidente del WBC, Mauricio Sulaiman, enfatizó que “peso pesado” siempre será el nombre de la máxima división. El ganador de la pelea del 22 de agosto entre el campeón interino de peso pesado del WBC, Dillian Whyte y Alexander Povetkin obtendrá el cinturón de diamantes del WBC. El ganador entre el campeón de peso pesado del WBC, Tyson Fury y Deontay Wilder el 19 de diciembre tendrá que enfrentarse a Whyte si Whyte vence a Povetkin. El campeón de peso crucero Ilunga Makabu debe cumplir dos mandatos, habiendo ganado un título vacante. Hay eliminatorias ordenadas entre el # 1 Thabiso Mchunu contra el # 3 Olanrewaju Durodola y el # 4 Alexei Papin contra el # 5 Ruslan Fayfer. A Makabu se le permitirá una defensa voluntaria mientras se resuelven las eliminatorias. El campeón de peso semipesado Artur Beterbiev se defenderá contra el obligatorio Meng Fanlong de la FIB el 25 de septiembre en Rusia. Jean Pascal es el WBC obligatorio. El campeón de peso súper mediano David Benavidez defiende el sábado contra Roamer Angulo, luego se enfrentará al obligatorio Avni Yildirim, luego se le permitirá una defensa voluntaria antes de enfrentar al campeón diamante Callum Smith. El campeón de franquicia Canelo Alvarez no peleará el 12 de septiembre. Está entrenando y Golden Boy está trabajando en una nueva fecha con DAZN. El campeón de peso mediano Jermall Charlo defiende contra Sergiy Derevyanchenko el 26 de septiembre. El campeón súper welter Jermell Charlo defiende contra Jeison Rosario el 26 de septiembre. El campeón de peso welter Errol Spence defiende contra Danny García en noviembre. Esto contará como obligatorio. El campeón superligero José Ramírez se enfrenta a Viktor Postol, 12 asaltos, por los títulos de peso welter junior de la OMB y del CMB de Ramírez El campeón de franquicia de peso ligero Vasyl Lomachenko se enfrentará al campeón de la FIB Teofimo López el 17 de octubre en Las Vegas. Si López vence a Loma, se convertirá en campeón de la franquicia. El campeón del CMB, Devin Haney, recibe una defensa voluntaria. Ryan “Kingry” García se enfrentará a Luke Campbell por el título interino. El campeón superpluma Miguel Berchelt defenderá ante Oscar Valdez en una fecha por determinar. Un torneo determinará el próximo obligatorio. El campeón de peso pluma Gary Russell Jr. no tiene un retador obligatorio. # 2 Tugstsogt Nyambayar vs. # 5 Eduardo Ramirez será un eliminador final el 19 de septiembre en Connecticut. El campeón de peso súper gallo Rey Vargas se fracturó la pierna y será nombrado campeón en el recreo. Luis Nery se enfrenta a Aaron Alameda por el título vacante. Habrá dos eliminatorias y los ganadores serán obligatorios. Daniel Román vs. Juan Carlos Payano y Carlos Castro vs. Pitufu Diaz. El campeón de peso gallo, Nordine Ouabaali, defiende contra Nonito Donaire en diciembre. El campeón de peso súper mosca Juan Francisco Estrada tiene una defensa voluntaria. Srisaket Sor Rungvisai es obligatorio. Se suponía que el campeón de peso mosca, Julio César Martínez, pelearía contra McWilliams Arroyo el sábado, pero se retiró debido a una enfermedad. Los promotores intentarán reprogramar. El peso mosca ligero Kenshiro Teraji está esperando una cita televisiva. Se ordenará un eliminador final cuando sea posible. El campeón de peso paja Wanheng Menayothin podría pelear una defensa voluntaria en septiembre. Se ordenará un eliminador final cuando sea posible. Canelo Álvarez no peleará el 12 de Septiembre Notas de la reunión de rankings del WBC

