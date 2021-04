Tszyu quiere a Charlo o Castaño en Australia Por Ray Wheatley – World of Boxing El retador de la OMB # 1, el peso mediano ligero de la FIB # 3, Tim Tszyu y su promotor George Rose de No Limit Promotions, quiere llevar al campeón de la OMB Brian Castaño o al campeón del WBC / AMB / FIB Jermell Charlo para defenders ante Tszyu, y predice que costará $ 10 millones (AUD) o $ 7,63 millones (USD) “Está alrededor de ese monto; es justo lo que tenemos que hacer para que esto suceda ”, dijo Rose a The Sun-Herald. “A mi modo de ver, el combate de título mundial tiene que ser en Australia. Esa es la situación en la que nos encontramos y eso es lo que debemos pensar para que esto suceda. Queremos el título mundial y lo queremos en Australia. “Ya sea Charlo o Castano, ellos son los objetivos. Timmy tiene que luchar por un título mundial aquí en Australia, especialmente teniendo en cuenta los tiempos que estamos en [COVID-19]. Australia es el mejor lugar para ello “. Bruzón gana el título Latino Bridger del WBC en Los Mochis

